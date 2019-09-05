维多利亚市无家可归者和吸毒者增多

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，街头上的无家可归者和吸毒者越来越多，社会援助机构呼吁增加避难所的床位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据去年的人数统计，2018 年维多利亚有无家可归者 1,525人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

街头吸毒人数增加

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

援助中心 Our Place Society 的通讯主任 Grant McKenzie 告诉加拿大广播公司，在他们的中心和毒品安全使用站外面，经常有 60 到 80 人.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Cool Aid 居住协会的 Don McTavish 也表示，由于缺乏廉价住房和阿片类药物危机，他在街上看到用毒品者越来越多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，很明显，维多利亚市安全注射站里的人更多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

商家投诉

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市中心无家可归者不断增多，而且有的人就在商店附近 “安营扎寨”，这导致商店的业主纷纷打电话进行投诉和抱怨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚市中心商业协会的行政主任 Jeff Bray 说，绝大多数 [企业主] 都是富有同情心的人，他们的反应也是合理的，无家可归者的服务机构应该离开市中心区域，以减轻对当地商业的负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

援助中心 Our Place Society 的通讯主任 Grant McKenzie 表示， 维多利亚的避难所位置不够，需要有更多的避难所，接纳更多的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

社会工作者们说，导致无家可归的根源包括童年时经历的创伤、心理健康问题以及毒品、酒精的上瘾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Adam van der Zwan / CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada