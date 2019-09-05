维多利亚市无家可归者和吸毒者增多

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月5日（星期四）12:05
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，街头上的无家可归者和吸毒者越来越多，社会援助机构呼吁增加避难所的床位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据去年的人数统计，2018 年维多利亚有无家可归者 1,525人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

街头吸毒人数增加

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

援助中心 Our Place Society 的通讯主任  Grant McKenzie 告诉加拿大广播公司，在他们的中心和毒品安全使用站外面，经常有 60 到 80 人.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Cool Aid 居住协会的 Don McTavish 也表示，由于缺乏廉价住房和阿片类药物危机，他在街上看到用毒品者越来越多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，很明显，维多利亚市安全注射站里的人更多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

毒品安全使用站 (Island Health)

商家投诉

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市中心无家可归者不断增多，而且有的人就在商店附近 “安营扎寨”，这导致商店的业主纷纷打电话进行投诉和抱怨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚市中心商业协会的行政主任 Jeff Bray 说，绝大多数 [企业主] 都是富有同情心的人，他们的反应也是合理的，无家可归者的服务机构应该离开市中心区域，以减轻对当地商业的负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

援助中心 Our Place Society 的通讯主任  Grant McKenzie 表示， 维多利亚的避难所位置不够，需要有更多的避难所，接纳更多的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

社会工作者们说，导致无家可归的根源包括童年时经历的创伤、心理健康问题以及毒品、酒精的上瘾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Adam van der Zwan  / CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La prochaine carrière de Fernando Fernandez Beltran après le baseball

RCI | English

Hurricane Dorian to hit Atlantic Canada with high winds, downpours

RCI | Español

Hijxs de refugiados en Canadá toman la posta solidaria de sus padres

العربية | RCI

النزاع السوري: أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le NPD et les verts se déchirent sur les défections au Nouveau-BrunswickMontréal interdira totalement le glyphosate sur son territoireCour d'appel de la C.-B. : Un père veut empêcher son fils de changer de genreUn homme barricadé force une intervention de la SQ à MistissiniVapoter de l’huile de cannabis serait très dangereuxRetrouvé en Italie, un sac à dos de la Deuxième Guerre mondiale rentre à MontréalPékin utilise les détentions arbitraires comme moyen de pression, dénonce TrudeauBaisse tarifaire réclamée chez Hydro-QuébecDavantage de livres neufs dans les bibliothèques scolaires du QuébecJean Pelletier et Daniel Lessard reçoivent l’Ordre du Canada
Trudeau snubs Munk, Maclean's/Citytv debates but will attend commission debates'He was emotional': Father of B.C. fugitive Bryer Schmegelsky views son's video 'will'Scientists monitoring new marine heat wave off B.C. coast similar to 'the Blob'Elizabeth May accuses NDP of using 'strong-arm tactics' to force defectors back into the foldSteve Nash says there are no easy answers to Canada Basketball's player recruitment problemChina uses arbitrary detentions as 'tool' to achieve 'political goals': TrudeauDesmond Morton, historian and McGill University professor, dead at 81Boyle claims estranged wife was 'naked ... acting inappropriately' the night he called policeU.S. offers up to $15M to captain of Iranian oil tanker it has been trying to seize for weeksFriends grieve Ontario woman among dead from Hurricane Dorian in Bahamas