加拿大将要求和中国在世贸组织就油菜籽问题会面

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加拿大国际部长卡尔（Jim Carr）星期五（9月6日）宣布，加拿大要求和中国在世贸组织就中国禁止进口加拿大油菜籽一事举行“双边协商”。他表示，在双方直接沟通无法达成共识的情况下，通常下一步就是求助于世贸组织。

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中国海关取消了加拿大油菜籽出口商的出口许可，理由是在加拿大油菜籽中发现了有害生物。卡尔说，政府仍然支持加拿大的“严格的食品检验系统”。

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加拿大食品检验局和出口商对出口中国的油菜籽在装船时的检查没有发现问题。在中方禁止进口加拿大油菜籽后，加拿大政府数次提出派专家前往中国，听取中方的科学证据，但中国政府没有答应。

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萨斯喀彻温省贸易与出口发展部长哈里森（Jeremy Harrison）说，联邦政府的行动晚了几个月。他们早就要求联邦政府向世贸组织提出投诉。但加拿大油菜籽委员会对卡尔的宣布表示欢迎。

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加拿大总理特鲁多昨天在回答媒体问题时表示，中国以任意拘押为手段来达到在国际上和国内的政治目的，所遵循的原则和西方非常不同。对此中国外交部发言人今天回应说，这种言论纯属颠倒黑白，倒打一耙，中方一贯依法办事，不搞双重标准，倒是加拿大奉行的规则与国际社会的规则不太一致。

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（RCI with CP，Mike Blanchfield， Radio-Canada）

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