周末网络广播（2019年9月6日-9月8日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇、梁燕和沈二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播-中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live；加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道歉的艺术：从特鲁多的道歉说开去

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多上任四年来道歉过很多次。 他代表加拿大政府向上过寄宿学校的纽芬兰原住民道歉，向曾受歧视的同性恋群体道歉，向被拒绝入境的锡克族移民和犹太人道歉。他有时也要为自己的行为道歉，例如在众议院撞到女议员，圣诞节去私人岛屿度假等等。但是上个月加拿大议会道德规范专员关于他是否向前司法部长施压的调查报告公布后，他表示接受调查结论并承担所有责任，但不会为保护加拿大人的就业岗位而道歉，因为这是他的职责。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC调查：杜绝少年运动员遭性侵，依然缺乏清晰可行政策指导

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司CBC本周发表调查文章，继续追踪少年运动员遭性侵事件，目的是要看看各级主管部门和运动对是否真的开始采取行动？结果发现，自从2月份CBC发布调查报告指出少年运动员遭受性侵问题严重之后，一切似乎依然没有起色。梁燕报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新民主党处境艰难：经费不足，候选人难觅

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新民主党本星期公布了竞选口号。辛格在英语版视频中说：“人们说我和其他党领袖不一样。我确实不一样。我不为富豪服务，不认为政府应该为他们谋利益。我坚信政府应该为我们大家服务：资助医疗体系，降低生活成本，应对气候变化。我们不会光说不做，这就是不同。”不过，辛格的新民主党现在遇到种种问题。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多何时宣布大选日期很有讲究

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大今年大选的日期已经被定在10月21日星期一，但加拿大自由党政府总理特鲁多直到9月初劳动节长周末结束还没有宣布什么时候开始全国大选的竞选。加拿大执政党与反对党相比有一个重要的特权，这就是什么时间开始全国大选的竞选阶段由执政党政府总理决定，但这个特权怎么用却很有讲究。方华报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；祝您健康愉快，下次节目见！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada