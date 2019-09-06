BC连环杀人案：警方允许家人观看凶嫌自杀前录制视频

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曾轰动一时的BC连环杀人案中，媒体称，两名杀人嫌犯在自杀前留下了一段视频。

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据报道，自杀时同为19岁的麦克劳德（Kam McLeod） 和史迈格尔斯基（ Bryer Schmegelsky）在手机上录制了大约30秒的视频，似乎成为了两人的临终遗言与证词。

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星期五，有报道指，警方允许史迈格尔斯基的父亲艾尔·史迈格尔斯基观看了那段视频。

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不过，艾尔·史迈格尔斯基通过律师表示，他与警方签署了保密协议，不允许透露视频内容。

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他的律师 Sarah Leamon还称，星期四，自己与艾尔·史迈格尔斯基一起看了视频，但是保密协议包括不许透露视频内容，不许泄露手机上是否还有更长的视频存在。

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Sarah Leamon表示，他们是在一个封闭的地点单独看了这段视频，可以想见，作为父亲，艾尔·史迈格尔斯基情绪激动。不过，因为RCMP依然就案件进行调查，所以，他们签下了保密协议。

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她称，相信警方在未来某天会公布录像，然后她的客户可以就此进行讨论。

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7月15日以及19日，警方在BC的阿拉斯加公路周边发现了三具尸体。受害者分别是24岁的澳大利亚人福勒（Lucas Fowler）和23岁的美国女子蒂斯（Chynna Deese）。7月19日，第三名受害人戴克的尸体被发现。

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一个星期之后，麦克劳德和史迈格尔斯基被定为杀人嫌疑犯。警方随后展开半个月的搜索，最终在8月7日发现两人的尸体，他们已经逃到了几千里外的曼尼托巴，而死因明显是自杀。

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