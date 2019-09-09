（PETER PARKS/AFP/Getty Images)

微信是否会在加拿大联邦大选中发挥作用

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月9日（星期一）16:05
更新 2019年9月9日（星期一）16:12
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微信用户今年以来已突破十亿。许多加拿大华人都有微信账号。今年十月的加拿大联邦大选，各党候选人是否应该利用微信来吸引华裔选民呢？一些微信营销公司认为这是一个非常有效的途径，但是也有专家提出了安全方面的担忧。

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BC省本拿比市一家微信营销公司的创办人Leaf Alifu同时也在经营一个本地新闻公众号。他在接受Radio-Canada采访时说，本拿比市的选民当中有大约30%是华裔。这是一个巨大的群体。他们当中的大部分人都有微信账号。据他估计，本拿比的华裔市民有75%到80%都使用微信。这无疑使微信平台成为接近、吸引华人选民的有效方法。

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本拿比南区补选候选人王小宝。（Radio-Canada）

2018年温哥华市选时，华裔候选人沈观健（Ken Sim）就利用微信平台竞选。今年年初本拿比南区联邦补选时，自由党候选人王小宝（后退出）也曾积极在微信朋友圈发文拉票

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但网络安全专家建议议员不要用微信谈工作

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加拿大众议院的网络安全专家七月初曾向全体行政官员，议员及他们的工作人员发出一封电邮，“强烈建议”他们不要用微信谈工作或交流任何敏感信息。因为微信的信息发送，朋友圈和支付功能对用户构成潜在的网络安全风险。

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这封题为“IT安全警告 – 微信应用的风险”的电邮说，微信用户的个人信息和所发送的信息可以被第三方通过后门通道获取。发出的信息即使被用户本人删除，服务器仍然会加以保存，并记录用户的所在地。这些服务器位于加拿大境外，因此不受加拿大隐私法管辖。

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（PETER PARKS/AFP/Getty Images)

微信也是许多在加拿大的华人移民获取新闻的渠道。但是iPolitics报道说，微信上登出的新闻是受到中国政府审查的。例如在孟晚舟获得取保候审之前，有关庭审的报道在微信上是看不到的。在六四事件三十周年之际，“天安门”等词和相关图片在微信上也是被屏蔽的。

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一些澳大利亚的安全专家今年年初也曾警告说，微信可能被中国用来影响澳大利亚大选，例如推动对某些话题的讨论，用错误信息影响选民等等。

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香港抗议活动：支持中国用微信，支持香港示威者用Telegram

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自从六月份香港发生反送中游行抗议活动以来，示威者和中国政府的支持者各自的联络沟通，讨论和策划组织都离不开社交媒体。不同的是，支持中国政府的示威者多用微信，香港示威者和在加拿大的支持者多用即时通讯应用软件Telegram。

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香港街头的示威者。（PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

一位支持中国政府的本拿比华人在接受CBC采访时说，微信更符合中国人的使用习惯和文化，所以在华人当中更受欢迎。但是一位多伦多的香港活动人士却说，使用微信是危险的。他和同伴选择使用Telegram来进行网上联系。它的功能和微信类似，但是非常重视保护用户隐私，不仅允许用户隐藏真实姓名和电话号码，而且可以加密聊天，并设置每条消息的有效时间。

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Telegram的隐私保护政策曾使它受到“伊斯兰国”武装的青睐，从而引起了争议。但是香港抗议活动开始后，Telegram的用户大增，7月份仅在香港一地就增加了11万新用户，比去年同期多三倍。

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（RCI with Radio-Canada, Mugoli Samba, CBC News, Thomas Daigle, iPolitics, Charlie Pinkerton）

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