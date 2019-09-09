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温哥华港豪华邮轮多：带来了钱也带来了污染

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月9日（星期一）16:20
更新 2019年9月9日（星期一）16:23
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当下正是豪华邮轮旅游的高峰季节，来加拿大的邮轮，停靠最多的是不列颠哥伦比亚（BC）省。

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2019 年，预计温哥华港将接待的邮轮乘客会超过 100 万人，这将给当地带来重大的经济效益，与此同时，邮轮行业对环境的影响也正在受到越来越多的批评。

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浮动城市

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加拿大广播公司报道说，预计 2019 年温哥华港将接待大约 1,077,000 名邮轮游客，维多利亚港接待 700,000 名邮轮游客。

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PHOTO : RADIO-CANADA / VALÉRIE GAMACHE

载有数千名乘客的邮轮，实际上就是一个小型的浮动城市，邮轮的航行、邮轮上的照明、餐饮、客房的取暖和空调… 这都要消耗大量能源。

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然而，绝大多数邮轮用的燃料是重质燃料油，这种油比汽油更“脏”，含有许多空气污染物，包括已知对人体健康有害的硫氧化物（SOx）。

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温室气体排放

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澳大利亚的格里菲斯大学（l’Université Griffith）旅游研究所曾经做过研究，研究报告说邮轮行业的温室气体排放量约占全球排放量的0.2％。

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根据这个研究，如果邮轮在海上旅行的时间为 7 天，相当于平均每位邮轮乘客排放 0.82 吨二氧化碳。

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PHOTO : RADIO-CANADA / DANIEL COULOMBE

代表邮轮行业的国际邮轮公司协会（CLIA）表示，邮轮行业正在采取各种措施，争取减少温室气体的排放。

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该协会太平洋西北地区的总监多娜·斯帕丁（Donna Spalding）表示，主要邮轮公司都已经承诺，到2030年，将把温室气体排放量降到比2008年低40％的水平。

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她说，到目前为止，邮轮行业在向这一目标迈进，排放量已经降低了21-22％。

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邮轮公司还打算通过使用液化天然气（LNG）来实现温室气体减排目标，液化天然气比目前使用的重质燃料油造成的污染要少一些，但仍然是一种对环境有影响的能源。

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收听

靠岸后接电源？

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BC 省水电局（BC Hydro） 已经为停靠温哥华港口的邮轮提供电力供应，邮轮靠岸后可以连接到岸上的电力系统，这样邮轮就可以关闭其发动机，通过岸上的供电来进行照明、烹饪、加热、空调以及清洁等等。

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PHOTO : PORT DE VANCOUVER

根据温哥华港的说法，该系统自2009年安装以来，已经使邮轮节省了6500吨燃料。

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这相当于减少了20,000多吨温室气体排放和583吨空气污染物。

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但是，根据对2018年的统计，在温哥华港停靠的243艘邮轮中，只有不到 26%，即63艘轮船选择了岸电供应。

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业内人士表示，岸上供电是减少邮轮局部排放的关键因素，但这种基础设施有时很复杂。

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例如，维多利亚港就已经放弃了岸电系统的安装。

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国际邮轮公司协会的多娜·斯帕丁说，温哥华岛没有足够的电力来满足在温哥华岛停靠的船只的能源需求，此外，一些邮轮没有配备岸上电力的连接装置。

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邮轮业增长迅速

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PHOTO : ISTOCK

国际邮轮行业正在迅速增长，根据国际邮轮公司协会的统计，2017 年至 2018 年全球的邮轮乘客人数增加了近 7％。

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从 2009 年到 2018 年，全球乘坐邮轮旅行的人数增幅超过 60％。

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（Timothé Matte-Bergeron / Radio Canada）

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