(Andy Wong/Associated Press)

加拿大癌症协会: 加拿大癌症患者的总体存活率升至 63％

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月10日（星期二）14:45
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加拿大癌症协会表示，根据最新统计数据，加拿大癌症患者的总体存活率已提高到 63％，与 20 世纪 90 年代初相比，上升了 8 个百分点。

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“精准医学”

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加拿大癌症协会的发言人利亚·史密斯 （Leah Smith）说，这主要归功于 “精准医学” 的进步。

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她说：

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“精确医学” 把癌症治疗带上了一个全新的、不同的水准，这包括新的药物和干细胞移植的进步，从而使医生可以根据人的基因、根据每种癌症的独特特征进行治疗。

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利亚·史密斯 Leah Smith. (Craig Chivers/CBC)

史密斯表示，这是几年来加拿大癌症协会第一次更新有关癌症存活率的数据。

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她说，总的来说，在我们研究的 23 种癌症中，患者存活率都在上升，没有下降的情况。

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杰哈德·巴提斯特（Gerald Batist）医生是蒙特利尔犹太人总医院（ The Jewish General Hospital）西格尔癌症中心 （Segal Cancer Centre）的主任，他没有参与癌症协会报告的编写。

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对于上述报告，他表示，他对癌症患者的生存率，特别是血癌患者的生存率正在朝着正确的方向迈进持乐观态度。

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他补充说，我相信癌症患者存活率的提升速度正在加快。

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血癌患者存活率大升

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(Benchamat/Shutterstock)

新的统计数据表明，血癌患者的存活率有了出人意料的提升。

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血癌，包括非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤和白血病，其存活率增加了 16-19 个百分点。

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利亚·史密斯说：

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市场上出现的某些新药对于治疗血癌起了关键的作用。

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癌症协会预计，2019 年将有 21,000 名加拿大人被诊断出患有血癌，约占当年所有癌症新确诊病例的 10％。

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乳腺癌死亡率大降

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乳腺癌患者存活率的不断增加也是另一个非常令人鼓舞的数据。

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(Rich Pedroncelli/Associated Press)

这份报告说，乳腺癌的死亡率在 1986 年达到顶峰，与 1986 年相比，现在乳腺癌的死亡率下降了 48％。

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史密斯表示：

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这要归功于社会的重视，现在妇女普遍进行定期检查，大大有助于乳腺癌的早期发现和及时治疗。

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胰腺癌仍问题严重

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然而，上述报告指出，胰腺癌正在超越乳腺癌，成为加拿大死亡率第三高的癌症。

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史密斯说，胰腺癌在癌症发病率中排在第 12 位，但是所有癌症中存活率最低的癌症之一。

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2019 年胰腺癌患者的5年存活率约为 8％，比 20 世纪 90 年代初的 5％略有改善， 但史密斯表示，显然我们需要做更多的努力。

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三大癌

(Alexander Heimann/Getty Images)

在加拿大，肺癌仍然是导致死亡的第一大癌症，排在第二位的是结直肠癌。

利亚·史密斯指出，肺癌发病率在过去几十年中有所下降，尤其是男性，女性患肺癌的比例以及肺癌的死亡率也在下降，这要归功于加拿大近年来的大规模戒烟教育活动。

加拿大癌症协会的报告还说，在加拿大人中，接近一半的人会在一生中的某个阶段被诊断出患上癌症。

（CP，CBC）

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