大选季节，政治虚假信息网上盛行，选民如何应对？

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实际上，很多虚假信息是带着很强的情绪跳动的，所以，在这个时候，保持冷静，保持批评性思维。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦大选竞选活动正式开始，意味着，更多加拿大人会上网，与人讨论辩论竞选话题，并准备投票。

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当时，选民也会陷入目前虚假政治信息满天飞的局面。作为普通选民，如何应对这局面呢？

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接下来，我们一起来看看，互联网上政治信息主要的传播者以及他们会分享何种类型的信息等等。

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第三方政治广告机构：超党派镜头了解社交媒体

第三方政治广告机构在加拿大民主中一直起到一定作用，而在网络时代，专门针对选举的广告也在流传。比如，通过配文图片、视频、甚至是笑话等可以分享的内容来影响选民。

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North99是由自由党前雇员经营而Canada Proud则是保守党前雇员负责 —— 这两个政党宣传账号目前在互联网上非常活跃。

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加拿大选举法规规定，竞选相关的广告花费如果超过500元，第三方政党广告机构就需要向加拿大选举委员会注册，并登记他们的资金来源与去向。而且，根据新的选举法规，第三方政治广告机构支出有上限规定，对他们在社交媒体，如脸书和推特上的政治广告则需要进行登记。

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通常来说，第三方广告机构不会分享虚假信息，也就是那些刻意制造与故意误导的信息。但是，他们会包装某类型的信息，以推广特定的观念。进入大选季，这些第三方广告机构传播的信息大部分是对对手的攻击。

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比如，最近Proud Canada制作的广告，包装了环球邮报的报道信息，称总理贾斯汀·特鲁多犯罪、腐败，因为他阻碍皇家骑警取得SNC-蓝万灵丑闻的文件。

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分析人士认为，这类的信息是非常有力量的，会被广泛传播的。令受众有立即的反应，通常是害怕或是恶心的反应。

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更黑暗的角落：虚假信息生长繁茂

互联网上也有相当多的页面并非官方第三方政治广告机构，他们通过Reddit以及脸书来传播，内容不受任何管理或是限制，而且，时常传播虚假信息 —— 需要极度留意。

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比如，配文图片是他们喜欢的一种假新闻传播方式，通常是以虚假或编造的引言或是数据，在配上完全不相干的图片。配文图片虚假信息传播迅速，但是不容易被发现。

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而且，图片和引语的来源很难被及时事实查证，令一些人轻易相信。

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另外一种假信息策略是，将政治人物的发言中的某句话单独摘出来，因为这些句子脱离了讲话背景、前后文，而误导读者。

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这些内容可能来自旧闻，却当作新闻来传播，或者是对视频进行剪辑，达到伤害政敌的目的。

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而这些帖子通常会传播恐惧和误解，比如对移民、选举欺诈，以及政府腐败等。

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根据数据与社区研究专业人士Gabrielle Lim的分析，在传播虚假信息方面，脸书是加拿大政治虚假信息传播的重点平台，主要是脸书在加拿大人中最为流行，使用者远远超过推特或是Reddit等其他平台。

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网络上的政党/政客信息：听从命令

各大联邦政党早就开始在网络上宣传自己的政策了，通常政党信息会与自己的党派政策相一致。

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但是，政治人物在社交媒体上传播的信息，更容易受到反对者的攻击和批评，并且是更加直接的批评 —— 这也是互联网与其他媒介不同的特点。

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网络时代：保持批判性思维

互联网时代，网上误导虚假信息汗牛充栋，令人沮丧究竟如何才能辨清真伪。

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实际上，很多虚假信息是带着很强的情绪跳动的，所以，在这个时候，保持冷静，保持批评性思维。

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很多被歪曲或误导的信息是有其准确的版本的，只要你愿意，就可以找到事实。但这要求你对所有的网络信息，包括社交媒体言论、博客文章、自媒体言论等，都保持批判性思维，而不要做出立即的情绪性反应。

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“退后一步，别被卷进漩涡”，纽约网络分析机构Graphika负责人Ben Nimmo这样忠告道。

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