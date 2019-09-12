大选第二天：两政党各一名候选人遭丑闻指控退选

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今天是加拿大联邦大选第二天，但已经有分别来自绿党和新民主党（NDP）的两名候选人因丑闻指控退选。

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绿党候选人羞辱穆斯林言论被揭出退选

Erik Schomann是绿党在安大略省Simcoe North选区的候选人。

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Schomann的一个旧帖被翻出来，他曾经表示，要送一头死猪给穆斯林。

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他写道，要支持丹麦的漫画家，而送一头死猪给穆斯林。

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加拿大全国穆斯林委员发出声明，要绿党领袖梅放弃Schomann，称他的做法是为了激怒穆斯林，他已经失去了作为一名民选代表的廉洁与道德水准。

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绿党很快做出回应，表示该党对“性别主义、仇视穆斯林、反犹、仇女、以及恐同、以及仇恨言论零容忍”，并表示，接受了Schomann的辞职要求。

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NDP候选人涉及家暴退选

Olivier Mathieu是新民主党在魁北克蒙特利尔 LaSalle-Émard-Verdun选区的候选人。

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前两天，他的前妻Rebecca Stuart通过社交媒体指控Olivier Mathieu家暴。在两人共同生活的七年时间里，Olivier Mathieu多次对她动手，曾将她的嘴唇打裂，耳膜打穿。

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Olivier Mathieu在选区的脸书网页上否认了所有指控，但是表示会退选。

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