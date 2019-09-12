安全与宗教自由：魁北克省上诉法院判决锡克族卡车司机必须遵守戴安全帽的规定

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省的三名锡克族卡车司机拒绝遵守雇主关于在终点站走出卡车时必须戴安全帽的规定，为此把官司一直打到了省上诉法院。星期四（9月12日），魁省上诉法院判决他们败诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

锡克族男子束发包头。原告认为戴安全帽的规定影响了他们的宗教自由。主审法官并不否认这一点，但是认为工作安全的重要性超出了他们的宗教自由所受到的短暂影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于安全帽规定来自私人公司，而不是政府权力机构，因此此案涉及的是魁北克省人权宪章。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主审法官说，原告的工作环境存在受伤的真实危险，而且公司规定已经把对宗教自由的影响减到最低。他们在驾驶室里并不需要戴安全帽，在驾驶室外的时间通常只有5到10分钟。另外，雇主并不要求他们摘下包头布，只是要求他们把安全帽戴在上面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此法庭认为，这项安全规定是合理的，对宗教自由的影响是可以接受的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada