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巴勒斯坦女子疑遭“荣誉谋杀”，加拿大躺枪

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月12日（星期四）16:23
更新 2019年9月12日（星期四）18:21
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巴勒斯坦人的抗议活动是人们在电视里见惯的事。但是最近在约旦河西岸多次发生示威游行，却不是因为以巴冲突，而是为一个惨死的年轻女子申冤。这起被认为是家族“荣誉谋杀”的案子在整个中东引起了关注，而加拿大也屡屡出现在报道和网络评论中。原因是嫌疑人之一据传和加拿大有联系。有的报道说他是加拿大公民或永久居民，有的说他在加拿大上大学，返回家乡作案，现已回到加拿大。

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CBC记者Evan Dyer报道说，加拿大移民部等部门到目前为止还没有找到此人来过加拿大或正在加拿大的证据。巴勒斯坦警方也在接受采访时表示，与他有关联的国家不是加拿大，而是希腊。

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伊丝拉死后成为巴勒斯坦女性维权的象征。

但是中东国家的媒体和网民不管这些。一个多星期来，阿拉伯语的社交媒体上充满了对加拿大政府和加拿大人的呼吁，或是要求逮捕嫌疑人，或是要求提供此人现在何处的信息。也有些人表示相信加拿大法律和阿拉伯国家不一样，定会严惩凶手。

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因一条自拍视频丧命

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受害人伊丝拉.格莱布（Israa Ghrayeb）是一个21岁的化妆师，家住约旦河西岸伯利恒附近。据当地媒体报道，她和自己的未婚夫会面，并在Instagram上放了一条两人的自拍视频。家人认为这个举动玷污了家族名誉，因为她在正式婚礼举行前不能私下和未婚夫见面。她在加拿大的哥哥伊哈布.格莱布（Ihab Ghrayeb）赶回家乡，和其他男性家族成员一起殴打伊丝拉。

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她因脊椎受伤被送进伯利恒的一家医院。最初的报道说她从二楼阳台坠落或跳下，但是巴勒斯坦总检察长星期四（9月12日）说，她的脊椎伤和及其他部位的骨折和青紫是殴打所致，她的家人谎称她坠楼，目的是为了掩盖自己的行为。
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伊丝拉在医院里发了一条状态，说自己要做脊椎手术，接下来两个月都不能工作，并称自己意志坚强，“否则昨天就已死去…… 愿上帝审判那些欺侮我和伤害我的人。”

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在医院里，她的家人把护士赶出病房，再次殴打她。在一名护士拍摄的视频中能听到她的惨叫和哀求。他们随后把她带回家。几天后（8月22日），伊丝拉在家里死亡。

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那条视频被上传到社交媒体，在约旦河西岸，随后在中东其他地区引起了强烈愤慨。伊丝拉的姐夫在脸书上辩解说，没人打过伊丝拉。她的精神有问题，因此从二楼阳台跳下。从病房传出惨叫是因为她被魔鬼附体。考虑到她的精神状态，家人决定自己照顾她，但她几天后死于心脏病发作。他还说，他比伊丝拉大二十岁，待她就像自己的女儿一样。他还抱怨巴勒斯坦人没有维护他们一家。

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巴勒斯坦警方现在已经拘留了三名格莱布家的成员。他们被指控殴打他人致死的罪名。法医认为伊丝拉死于多处受伤引起的呼吸衰竭。巴勒斯坦总检察长在星期四的新闻发布会上拒绝提供关于作案动机的细节，但表示此案不属于荣誉谋杀。

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加拿大密切关注

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有消息来源告诉CBC记者说，外交部要求驻巴勒斯坦行政当局所在地拉马拉和以色列首都特拉维夫的外交官关注此案和伊哈布.格莱布的下落。移民部正在调查他最近是否进入加拿大。

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沙菲亚荣誉谋杀案的四名受害人：50岁的Rona，19岁的Zainab，17岁的Sahar和13岁的Geeti © Radio-Canada

荣誉谋杀在加拿大本土也时有发生。最著名的一起发生在2009年6月。定居蒙特利尔的阿富汗移民沙菲亚伙同长子和第二个妻子，一举杀害了他的第一个妻子和三个女儿，最小的女儿年仅13岁。

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2007年，16岁的阿克萨.帕维兹（Aqsa Parvez）因行为不合传统，在安大略省密西沙加的家中被父亲和哥哥掐死。

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相关报道：案发十九年后，两名被指控雇凶杀人的印度移民终于被加拿大引渡

（RCI with CBC News, Evan Dyer, Palestine Chronicle）

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