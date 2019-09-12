(Claire Loewen/CBC)

蒙特利尔年轻人为无家可归者设计一种背包帐篷

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月12日（星期四）14:35
更新 2019年9月12日（星期四）14:39
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帕莎·琼斯（Pasha Jones）和阿德里娜·乌特拉诺（Adrianna Vutrano）是蒙特利尔市麦克唐纳高中 （Macdonald High School ）的两个15 岁学生，在准备参加学校的科学展览会时，两个人有了个主意，为帮助无家可归者发明个有用的东西，于是，这就有了两个人今天的发明 – 背包帐篷。

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帕莎·琼斯告诉加拿大广播公司，她的叔叔就是死在了街头，由于有精神疾病，他变成无家可归，流落街头生活。

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琼斯说，她知道，尽管城市有避难所，但不是所有的无家可归者都会愿意进入避难所，她和乌特拉诺想创造出一个能让那些流浪街头的人冬天避寒的 “地方”。

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便携式房屋”  A Portable House

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这两个朋友进行了一遍遍设计，到当地五金店购买材料，终于创造出一种可伸展的背包，背包打开后，就可以变成一个小帐篷。

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乌特拉诺解释说，设计就像手风琴一样，能收缩和扩展，打开后总长度大约 6 英尺，重量大约两公斤。

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她接着说，帐篷里铺衬有一个太空毯，冬天的时候，能保证帐篷里的温度在零上 6 到 7 摄氏度。

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那到了炎热的夏季呢？两个学生也有解决方案。

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她们解释说，这个帐篷可以翻转，夏天把太空毯翻到顶部，把阳光反射走，所以帐篷里面很凉快，不热。

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两个人把这个发明称为  “便携式房屋” （ A Portable House）。

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像所有发明家一样，帕莎·琼斯（Pasha Jones）和阿德里娜·乌特拉诺（Adrianna Vutrano）也对自己的创作进行了测试，以确保它可以在蒙特利尔的街道上使用。

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琼斯说，我们在零度的天气下，在室外进行了测试，在里面待了一整天，很舒服。

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无家可归者不断增多

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与其他大城市一样，蒙特利尔的无家可归者不断增多。

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根据 2018 年的统计，蒙特利尔市大约有 3,149 名无家可归者，其中有 678 人常年生活在街头，与 2015 年相比增加了58％。

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琼斯补充说，我们希望创造让无家可归者可以使用的东西，作为避难所的另一个选择。

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帕莎·琼斯和阿德里娜·乌特拉诺的发明在学校的科学博览会上获得评委们的高度赞扬，她们带着自己的发明，参加了在新不伦瑞克省举行的加拿大全国科学博览会 （Canada-Wide Science Fair）

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寻找合作伙伴

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加拿大广播公司报道说，这两名高中学生现在正在寻找合作伙伴，如政府机构或公司企业，把她们的发明转变为可以批量生产的产品。

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琼斯解释道，现在的背包帐篷是用从五金店买来的呼啦圈和防水布制成的，我们需要一个可以帮助进行大批量生产的合作者，如果材料是批量购买，那么每个成品的成本大约为 10 加元。

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琼斯和乌特拉诺希望，有一天能够把自己的发明提供给蒙特利尔的无家可归者使用。

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（CBC）

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