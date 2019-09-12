边开车边吃拉面：BC 省一女子被罚款

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9 月份是 BC 省的杜绝 “分心驾驶” 教育月，这些年来，BC 省的一些驾车者花样翻新, 不停挑战交通法的极限。

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加拿大广播公司报道说，最近，BC 省法院对一个在高速上开车吃拉面的案子作出裁决，维持了警察进行罚款和扣分的决定。

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两手多用

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报道说，2018 年 11 月， 基洛纳 （Kelowna）市妇女 Corinne Jackson 在高速公路上一边开车一边吃拉面，结果被警察拦住，被罚款 $368 并被扣 6分。

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然而，Corinne Jackson 不服，提出上诉，说自己当时是用左手的三个手指捏住方向盘、另两个手指捏住面条盒，右手拿着筷子，不影响开车。

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加拿大皇家骑警的警官 Chris Neid 在法庭上作证说，2018 年 11 月 2 日这辆汽车沿 33 号高速公路向西行驶时，他看到驾驶者的右手拿着筷子，正用筷子把面条放进嘴里。

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开车时不应做其他事情

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在今年 8 月 26 日作出的裁决中，法官 Brian Burgess 拒绝接受 Corinne Jackson 的辩词。

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法官 Brian Burgess 在裁决中写道, 开车时可以吃东西，但 一个 “合理而谨慎的人” 在开车时至少应有一只手在方向盘上，而且把着方向盘的手不应拿任何其他东西。

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法官说，用三个手指开车，这是拿着自己的生命和其他人的生命冒险。

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法官写道，

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一个人在开车时不应该做其他事情，双手里有东西时不能开车。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

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