前温哥华市议员黎拔佳病逝，享年64岁

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要努力发声，那是你的权利。但是要记得， 你的声音不是天理。– 黎拔佳 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前温哥华市议员、资深政治评论人士黎拔佳（B.C. Lee）本周三（9月11日）去世，享年64岁。他2012年曾患肝癌，几个月前复发。

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黎拔佳1992年从台湾移民到加拿大，定居温哥华。这是他人生中第二次移民。他出生在澳门，少年时代随全家移居台湾。他在2005年代表温哥华无党派联盟（NPA）当选为市议员。尽管他在三年后的市选中没有争取连任，退出了政坛，但一直热心公益，关注公共议题，并在2015年NPA处于低谷时出任主席。

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黎拔佳在多家媒体撰写专栏，主持节目，评论时事。他也多次接受本台专访，与本台听众分享他对BC省和加拿大社会、政治的见解。

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黎拔佳拥有台湾政治大学政治学系的硕士学位，终生对政治保持浓厚的兴趣。但他同时也喜欢唱歌和表演，曾参演多部电视剧。

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曾与黎拔佳共事的前温哥华市议员伯尔（Elizabeth Ball）说，他有一种不可思议的能力，可以把不同的人为一个共同的目标聚到一起。他曾为许多公益团体义务工作，他的去世是温哥华市的巨大损失。

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黎先生在某次接受本台采访时说：

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” 我被选出来是为温哥华服务的，一切应该以温哥华的利益为第一。”

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” 我比其他议员更了解华人的需要，以及他说话的意义、他的需求背后的原因。我给自己的定位是：我是沟通的角色，不是判官的角色。”

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” 如果一个华裔的民意代表给自己的定位是要为华人打天下，那是很沉重的。你也不能冷静，不能持平。要解决事情，冷静持平，理出事实，这是基本的。”

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” 我常常会劝告我们自己的同胞。当他们第一句话就说：’他们白人根本就是欺负我们、压迫我们。‘ 我通常会对他们说，这句话太沉重了，会让你自己心情很不好。你把这个放下，我们把事情弄清楚。”

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” 不论政治立场蓝也好绿也好，红也好黄也好，一律看他是温哥华市民。”

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” 10月1号我很忙，10月10号我也很忙。庆祝性的活动我都参加，’打到xxx’的打杀型活动我就不参加了。”

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” 要努力发声，那是你的权利。但是要记得， 你的声音不是天理。”

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（RCI with Ming Pao Canada, Vancouver Sun）

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