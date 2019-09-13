加拿大人的债务/收入比稍稍好了一点

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加拿大人的债务/收入比略有下降。

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根据加拿大统计局的最新数字，今年第二季度的加拿大家庭的债务/收入比为 177.1%，比第一季度下降了大约 0.5个百分点，第一季度的比例是 177.54％。

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连续三个季度下降

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加拿大广播公司报道说，这是债务收入比连续第三个季度下降，因为收入增长略快于债务增长。

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自 2018 年第三季度以来，加拿大家庭的可支配收入增长了 3.4％，而信贷市场债务增长了 2.8％。

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尽管收益有所改善，但加拿大人欠下的债务总额仍在增长。

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经季节性调整后，信贷市场贷款 （（包括消费信贷、抵押贷款和非抵押贷款））总额从第一季度的 189 亿加元增加至 235 亿加元。

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非营利机构 – 信贷咨询协会（Credit Counselling Societys）的主席 Scott Hannah 在一份声明中表示，加拿大人继续依靠信用卡或信贷额度来补充生活的费用。

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他说，人们需要为未来可能出现的经济衰退做好准备。

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他说，对于加拿大人来说，改变自己的财务状况还不算晚，人们应该跟踪自己的支出，制定支出计划，留出资金进行储蓄，并开始削减债务。

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（CBC）

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