加拿大的肺癌、结肠癌存活率在发达国家中名列前茅

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一项新的国际研究表明，与其他高收入国家相比，加拿大是肺癌和结肠癌患者存活率最高的国家之一，但食管癌和直肠癌的存活率却相对滞后。

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上述研究于本周发表在医学杂志 “柳叶刀肿瘤学”（Lancet Oncology）上，该研究分析了加拿大、澳大利亚、丹麦、爱尔兰、新西兰、挪威和英国在 7 种癌症上的患者生存统计数据。

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在肺癌上，加拿大的肺癌患者 5 年生存率最高，为 22％，英国最低，为15％。

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结肠癌患者存活率加拿大排名第二，为 67％，仅次于澳大利亚 71％的存活率。

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与此同时，加拿大食管癌患者的存活率最低，仅为 16％ ，而澳大利亚的食管癌患者存活率为 23.5％。

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研究人员说，从 2010 年到 2014 年，上述国家中，几乎所有类型癌症患者的 1 年和 5 年生存率都有所增加，在大多数癌症的 1 年生存率上，澳大利亚最高，其次是加拿大和挪威。

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研究人员还表示，高收入国家的癌症患者存活率不断提高，主要是由于治疗手段改善和早期诊断普及。

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(CBC )

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