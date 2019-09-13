加拿大雪橇队两届奥运金牌得主起诉运动队，准备转投美国

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今年一月份，加拿大著名雪橇运动员Kaillie Humphries接受媒体访问，表示自己受到了“骚扰”，称她在运动队的处境“不安全“，并在去年8月正式向运动队提出投诉。

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她当时没有透露遭到的骚扰属于什么性质，只是说，她希望把运动队里的一些内幕说出来，帮助年轻一代的运动员。

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而昨天，她表示，自己无法再继续等待加拿大雪橇运动队的内部调查，决定退出。她还表示，会转投美国队。她的丈夫是美国公民。

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她现在起诉加拿大雪橇队不回应她申请退出加拿大队的申请。

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来自阿尔伯达省卡尔加里市的Kallie Humphries表示，这是一个艰难的决定，非常困难。过去的15年，我一直在这个队，这是我的人生，成就了我的梦想。感谢加拿大的支持。

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不过，她表示，自己提出投诉一年多了，而加拿大雪橇队到现在还没有完成内部调查。她认定，加拿大雪橇队不需要她去代表加拿大比赛了，她不愿意再继续等待了。

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而加拿大的雪橇运动队发言人接受访问时表示，他们正在就Kallie Humphries的投诉进行内部调查，基于隐私规定，不能透露详情。

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今年34岁的Kallie Humphries曾连续在2010年温哥华冬奥会与2014年索契冬奥会上获得女子双人雪橇比赛的金牌。

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她也是索契冬奥会加拿大代表队闭幕式上的旗手 —— 加拿大奥运历史上第一位女旗手。

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也是在同一年，她得到了加拿大运动员最高奖Lou Marsh奖。

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国际奥委会规定，运动员如果更改所代表的国家，需要在离开前一个国家代表队后三年才能够代表新的国家参赛。

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