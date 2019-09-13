美网公开赛冠军安德烈斯库荣归故里：密西沙加周日大游行庆祝

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19岁的加拿大安大略省密西沙加女孩儿卞卡·安德烈斯库（Bianca Andreescu）上周六夺得了美国网球公开赛的冠军。

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这也是加拿大运动员历史上第一次夺得大满贯冠军。推特上专门提及她夺冠的热门话题 #SheTheNorth 好几天依然在热搜榜上。

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过去一周，她出现在纽约各类的庆祝活动和电视采访中。不过，这个周日，她会参加故乡密西沙加市为她举办的庆祝集会。

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该市表示，欢迎所有她的支持者到场。时间是周日下午四点半，地点为Celebration Square。

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庆祝活动中，市政府会交给她一把象征该市的钥匙，并且会揭幕“卞卡·安德烈斯库街” —— 尽管哪条路会被以这位网球明星的名字命名还没有最后决定。

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多伦多市长也向安德烈斯库发出邀请，如果她同意，在多伦多为她举办游行庆祝 —— 安德烈斯库表示，她喜欢这个建议。

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