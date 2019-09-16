WonHonTa Consulting Inc.

CBC：加拿大工签移民作假问题严重

作者 方华 |
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发表 2019年9月16日（星期一）11:43
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加拿大广播公司的调查报道显示，位于多伦多市名叫WonHonTa Consulting Inc的移民服务公司通过提供虚假就业的手段帮助华人获得加拿大移民身份，收取的费用是17万加元。

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WonHonTa Consulting Inc公司告诉加拿大广播公司假扮成想获取加拿大移民身份讲普通话的记者说，交17万加元等于是自己付钱支付自己的工资以获得移民资格。这17万加元不要付给移民公司、而是要写WonHonTa Consulting Inc公司老板的名字存入其个人账户以避免交税。

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WeChat / CBC

WonHonTa公司在中国的子公司Nanjing Youtai Investment Consulting Co. Ltd.经理Jiacheng Song通过微信向假装成想移民加拿大客户的加拿大广播公司记者解释了这一套弄虚作假获得移民身份的过程。他说在中国大陆的客户要想走工作移民的路子几乎没有可能，因为你没有在加拿大的工作经验、没有进入加拿大的签证，没有哪个加拿大雇主愿意雇佣你；而没有雇主聘用你就别想拿到工作签证、更别想以后以工签改移民签证了。

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Jiacheng Song说，幸亏他们公司手里有一些加拿大公司愿意收钱合作、出具聘用证明以帮助客户移民加拿大；并要想移民加拿大的中国客户对他们这套弄虚作假的系统放心，因为加拿大公司能轻松得钱、而且还有人白给公司干半年的活，这些加拿大公司何乐而不为呢！

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Jiacheng Song还建议说，最好选择萨斯喀彻温省或大西洋沿岸省份作为移民申请目的地，因为加拿大这两个地区的移民资格条件比较宽松、等待审批的时间也比较短。具体费用是萨斯喀彻温省18万加元，大西洋沿岸省份17万加元，可以选择的工作岗位是电焊工、缝纫工、幼儿园工作人员等；具体办理由该公司在加拿大的母公司WonHonTa Consulting Inc负责操作。

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Jiacheng Song后来把假装成想移民加拿大大陆客户的加拿大广播公司记者介绍给他加拿大母公司WonHonTa Consulting Inc老板Xin Liu，其日常使用的名字是Yuki。

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Yuki告诉这位假装成想移民加拿大大陆客户的加拿大广播公司记者说，其实大陆工签移民申请者不用到出具“聘用”信的公司去上班，甚至不需要去其申请移民的落地省份，她的公司会负责办理一切相关的手续，会有文件向移民局证明其在加拿大领工资上班工作的经历。

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CBC

在得到Yuki提供的一份幼儿园工作机会后，另一位加拿大广播公司记者实名打电话给WonHonTa Consulting Inc老板Xin Liu要求进行采访，不过没有讲是有关秘密调查弄虚作假工签移民的问题。Yuki一开始说她的公司确实帮助中国大陆人士移民加拿大，但收费只有2千到5千加元，她不但否认其公司收费17万加元、而且否认帮助移民申请者弄虚作假获得工作签证，并说那是违法行为。在加拿大广播公司记者告诉她已经进行了一个月的调查，并有记者假装大陆移民申请者与她进行了多次微信讨论后，原来说话顺畅的Yuki突然变得话语不畅起来，长时间停顿十几秒、最后干脆说自己在开车挂断了电话。

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加拿大温哥华移民律师Richard Kurland对这样弄虚作假移民手段的评论是，这是地地道道的假工作，以弄虚作假手段获取移民身份是违法行为，受到损害的是加拿大的移民系统，那些按照正规渠道申请移民的申请者也是间接受害者。

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Richard Kurland指出，用弄虚作假手段骗取移民身份在加拿大已经是严重的问题，加拿大政府必须尽快采取有效措施加以打击。

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RCI with Geoff Leo · CBC News

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文章分类：移民与难民
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