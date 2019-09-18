加拿大男子要存8百加元硬币可银行不收

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加拿大男子Julien Perrotte是Laurentian Bank的客户，上个星期他拿着过去一年积累下来的8百块加元的硬币，而且是清点后包装好的硬币，前往住家附近的Laurentian Bank去存钱，但却被银行拒绝。

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接待他的Laurentian Bank一位女性工作人员说，他们银行现在不接受这样的硬币存取业务，建议他到超市去把这些零钱换成钞票，因为超市零售店喜欢要硬币为顾客找零钱。

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另一个选择是使用硬币兑换机把硬币换成钞票，但这种自动服务机要收取12%的手续费，对于Julien Perrotte来说意味着要损失80加元。

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Julien Perrotte说他没有时间去跑超市问他们要不要零钱，而且零存整取应该是银行基本服务中的一项，无法理解Laurentian Bank不接受硬币存款的政策。

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Julien Perrotte说他过去15年一直是Laurentian Bank的开户顾客，而且他住家不远就是Laurentian Bank的一个支行、很方便；但如果Laurentian Bank为了盈利而如此削减对客户的服务，他只好选择别的银行去开户头。

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Laurentian Bank今年开始推行无现金服务、把银行业务的重点放在提供咨询和非现金银行服务方面。过去几个月该银行为了减少运营成本已经关闭了50个支行、削减了3百名雇员。

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RCI with Lauren McCallum, Verity Stevenson · CBC News

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