卷入加拿大萨省工签移民造假案的公司：幼儿园和便利店

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

CBC调查记者几天前揭出两家移民中介公司造假，利用萨斯喀彻温等省份的工签移民项目，收费17万加元为中国申请人用假工作获得这些省份的移民提名。但是移民中介要在工作机会上造假，必须要有公司配合才行。这本来不是这些公司愿意声张的事，但是其中两家不幸被移民中介在列举成功案例时泄露了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了吸引高质量移民，同时让企业能尽快招到急需的专业人才或技术工人，加拿大联邦和一些省份的移民部设立了专才快速通道或工签移民项目。这个类别的移民申请人一旦被公司聘用，就可获得省移民部的提名。接下来只要通过由联邦移民部负责的安全审查和体检，就可以准备动身了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

花钱买职位，要有公司愿意卖

工签移民申请所需时间比较短，但是要进入这条通道，来自一个加拿大雇主的聘书是必不可少“门票”。有公司业主与移民中介合作，为移民申请人开具聘书。当然，这不是免费的服务。南京优泰投资咨询公司的一名经理告诉假称申请人的记者说，17万加元的费用有一部分是给雇主的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC记者Geoff Leo报道说，里贾纳市的Awasis托幼合作服务公司和“101163172萨斯喀彻温有限公司”的名字都曾出现在南京优泰及其大多士嘉堡分公司万宏达（WonHongta Consulting Inc.）的网站上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

南京优泰登出的是萨斯喀彻温省移民提名项目（SINP）办公室分别寄给两家公司的信。这几封信都是通知公司，它们为某个职位在国外招聘的申请获得了批准。Awasis要招的是一名行政助理和六名幼教，“101163172”公司为它经营的一家便利店招主管。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两家公司都否认收过南京优泰或万宏达的钱，并表示对这些信如何落在中介公司手中一无所知。南京优泰方面则推脱说不知道这些信来自何处，并称公司有时会从其他公司的网站上转一些“成功案例”以壮门面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

南京优泰的网站上还登出过两名女性申请人收到的信。她们先是被告知萨斯喀彻温省政府已经批准了她们提名，然后收到了工作许可。雇主是Awasis，职位分别是行政助理和幼教。这些信件现已被从南就优泰的网站上删除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两家公司的业主不是第一次卷入此类事件

2015年12月，萨斯喀彻温省的一对华人夫妇，王琦（音译，Qi Wang）和崔玉娟，被指控花钱从该省一些企业买虚假的工作机会，然后为中国申请人办工签移民。法庭文件显示，他们在2011到2012年期间从申请人处获得大约60万加元的报酬，向与之合作的十几个公司业主支付了将近十万加元的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是萨斯喀彻温省史上最大的一起移民欺诈案。指控尚未经法庭审理，王崔二人声称自己是无辜的。但加拿大边境服务署已在从他们家查获的记录中找到1200多个中国人和与之相关的一百多家萨省公司的名字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Awasis和一家名叫Fact Computers的公司都在其中。第二家公司当时属于迈克.弗里茨勒（Mike Fritzler）。他正是现在的“101163172萨斯喀彻温有限公司”的业主。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他和Awasis的一名高管都将在王崔案中出庭作证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News， Geoff Leo）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada