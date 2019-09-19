价格太低让天然气之城不得不关闭气井

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加拿大阿尔伯塔省南部小城Medicine Hat由于天然气行业历史悠久、天然气井众多而被称作加拿大的天然气之城 “The Gas City”，但这个城市政府作出决定关闭75%的天然气井，并裁员1百人。

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Medicine Hat市长Ted Clugston表示，做出这一令人痛苦的决定是很困难的，但从2008-2009年开始的天然气价格低迷的局面让Medicine Hat市的天然气井业务变成赔钱的买卖，一年要亏损3千万到3500万加元，所以只能壮士断臂以减少损失。

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不过Medicine Hat市将保留城市北部5百口百年老天然气井，因为这些天然气井的运营维持成本最低。

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虽然砍掉75%的天然气井，但Medicine Hat仍保持自己天然气基地的名声，为化肥厂、甲醇制造厂、大麻种植场、轮胎制造厂、甚至是比特币矿提供廉价能源。

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阿尔伯塔省的Medicine Hat市过去多年来不但靠天然气行业出了名，而且其完善的社区文体设施也都靠天然气行业的利润建成并维持，城市的房地产税也靠市政府从天然气行业得到的收入进行补贴而维持在很低的水平。

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RCI with Jennifer Dorozio · CBC News

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