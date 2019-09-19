北美鸟类自1970年以来减少30亿

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根据一项发表在《科学》杂志上的研究，生活在北美的鸟的数量自1970年以来减少了30亿，这是北美鸟类总数的四分之一。生活在乡村地区的鸟数量下降最多。草地减少，农田扩大和农药的使用影响了它们的生长环境。

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根据这项研究报告公布的数据，北美的鸟数量下降幅度和世界上其他地区类似。例如，据法国生物多样性观察站估计，生活在田地里的鸟在1989年到2017年期间减少了30%。

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报告撰写者之一罗森伯格（Ken Rosenberg）说，鸟类在全世界都面临同样的问题。农业的高度发展和景观的改变威胁到它们的生存。

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在北美，数量减少最多的是麻雀，乌鸫, 金翅鸟和林莺等十二个科。只有野鸭和野鹅的数量自1970年以来有所增加。研究人员认为，这要归功于保护性措施和打猎爱好者对这些措施的支持。

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（RCI avec Radio-Canada, AFP）

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