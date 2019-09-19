“气候大游行”: 魁省越来越多高校宣布停课参加

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着 9 月27日世界各地举行 “气候大游行” 的日子临近，加拿大魁北克省有越来越多的学校宣布将停课或部分停课，以让学生们参加这一针对气候变暖的全球性抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到目前为止，魁北克省以下大学已确认将于 9 月 27 日取消部分课程（括号内为停课时间）：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

HEC Montréal (11:30 am to 3:30 pm)

University of Sherbrooke (12 pm to 2:30 pm)

University of Montreal (12 pm to 4 pm)

Concordia University (11:45 am to 4 pm)

University of Quebec at Chicoutimi (1 pm to 4 pm)

University of Quebec at Trois-Rivières (12 pm to 3 pm)

截至到 9 月18日，UQAM 和McGill 等大学没有回应加拿大广播公司是否也将停课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

位于魁北克市的拉瓦尔大学 l’Université Laval 宣布不停课，但超过 12,000 名学生投票要求 9 月 27日 停课，对校方施加压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CSDM

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省最大的学校董事会 CSDM 已经宣布把 9 月 27 日定为 “教学日”， 即没有正规课程，以便高中学生们参加抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了弥补这天的课程，CSDM 取消了原定在 11 月 29日和 4月24日的两个教学日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔英语学校董事会 EMSB 将照常上课，但父母可以同意孩子参加反气候变化集会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周前，国际知名的16岁瑞典气候活动家 Greta Thunberg 宣布，她将参加在蒙特利尔市举行的 “气候大游行”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC， Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada