经合组织下调对全球经济增长预测

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贸易战、英国退欧、中国经济放缓以及私人债务，经济合作与发展组织（OECD）下调对全球经济增长的预测，并呼吁各国作出反应。

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总部设在巴黎的经合组织本周四（9月19日））公布数据说，预计今年全球增长将为 2.9% ， 比5月份的预测低了 0.3 个百分点，2020 年的经济增长率将在 3％左右.

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经合组织每年 4 次发布有关预测，这次的预测并没有把沙特石油设施遭受的袭击计算在内，但中东的局势一直是一个不确定因素。

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经合组织表示，贸易和政治领域的紧张局势加剧了经济增长长期疲弱的风险，而英国退欧将可能对已经脆弱的英国经济，以及欧洲带来破坏性影响。

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经合组织还担心私人债务的状况正在恶化。

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（AFP, Radio-Canada）

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