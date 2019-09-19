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美联储再次降息，预计也将影响加拿大

作者 黎黎 |
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发表 2019年9月19日（星期四）16:12
更新 2019年9月19日（星期四）16:41
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美联储再次降息，美联储（U.S. Federal Reserve）主席鲍威尔（Jerome Powell ）周三（9月18日）在华盛顿宣布，把基准利率降低  0.25 个百分点，降到 1.75% – 2.0% 。

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美联储去年曾 4 度升息，今年 7 月下调了基准利率，现在是今年第二次降息。

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加拿大广播公司的 Don Pittis 发表分析文章说，尽管人们已经普遍预期美联储这次会降息，但这一举动仍对加元产生了直接影响，在鲍威尔作出降息宣布后，加元迅速下跌。

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他接着说，全球的趋势都在走向低利率，因此很可能迫使加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz ）也不得不采取类似措施。

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鲍威尔说今年不会再降

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(Brendan McDermid/Reuters)

美联储（U.S. Federal Reserve）主席鲍威尔周三表示，下调基准利率是出于对全球经济疲软以及持续贸易战的担忧，他说，作出这一决定并不是因为美国总统特朗普的连续推文。

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美国总统特朗普曾一再抨击美联储的政策，并对周三美联储主席的“温和”降息表示不满。

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央行降息，一般是为了刺激经济，走出衰退，但鲍威尔坚持认为，美国的经济基本上仍然是健康的。

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他说，消费者的消费水平是健康的，劳动力市场依然强劲。

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鲍威尔表示, 他和顾问们预计美国经济将继续增长，并预测今年可能不会再度降息。

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(Rebecca Cook/Reuters)

他说，美联储决定不象特朗普要求的那样进行深度降息，因为大部分经济领域仍然是稳健的。

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鲍威尔预计 2019 年和 2020 年美国的经济增长将达到 2％，他称今年为 “经济良好坚实的一年”，他说，今年夏季进行两次降息的目的是保持经济的扩展。

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对加拿大的影响

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安大略省科技大学（Ontario Tech University）的政治经济学家斯科特·阿凡诺（Scott Aquanno）一直在研究中央银行的政策，他告诉加拿大广播公司，加拿大银行一直坚持说，自己的政策不受美国央行政策举措的直接影响， 但正如鲍威尔担心中国和欧洲经济陷入困境一样，加拿大也会因此感受到美国所采取措施的影响。

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他表示，加拿大银行总是说按照自己的条件来决定政策，但加拿大国内的条件在很多方面都会受美联储政策的影响，这意味着加拿大也可能降低利率。

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(Chris Wattie/Reuters)

斯科特·阿凡诺表示，加拿大央行-加拿大银行不会立即采取行动，通常加拿大银行会等一段时间。

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但他认为，加拿大央行的走势是降息而不是加息。

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不过，也有另外一种可能。

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加拿大广播公司的 Don Pittis 表示，如果鲍威尔预测的美国经济增长持续下去，那其经济效应也会 “跨越边界” 蔓延到加拿大，这样的情况或许会推迟加拿大央行降息的必要性。

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Don Pittis / CBC）

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