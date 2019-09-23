加拿大大选监狱犯人也可以投票

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加拿大现行法律准许监狱犯人参加联邦大选投票，所以今年10月联邦和省级监狱犯人中有加拿大公民身份的成年人可以参加投票以选出下一届加拿大政府。

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四分之一世纪前加拿大法律并不准许监狱犯人参加联邦大选投票，但联邦政府在1993年修改了选举法，给刑期不超过2年的犯人以投票权。但这个法规受到刑期较长犯人的法庭挑战，加拿大最高法院在2002年裁决认定根据刑期长短决定犯人是否有投票权的法律违反了人权宪章。

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自那以后，在投票日时年满18岁的加拿大监狱犯人就都有了参加联邦大选投票的权利。

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根据加拿大统计局的数字，在2017到2018财政年度，有约3万9千名成年人被关在加拿大监狱中。

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在2015年加拿大联邦大选中，监狱犯人的投票率是50.5%， 而加拿大社会的投票率是68%。

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不过，监狱犯人的投票日比正常加拿大选民的投票日早12天，所以他们今年大选的投票日是10月9日星期三。

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监狱犯人主要靠电视新闻来了解加拿大各个政党的纲领和政党领袖的表现，以决定自己投哪个联邦政党的票。

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