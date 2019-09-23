大多伦多今秋气温将高于正常水平

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加拿大环境部预测，大多伦多地区今年的秋天将比正常情况要更加暖和。

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环境报的资深气候学家戴夫·菲利普斯（Dave Phillips）在接受加拿大广播公司多伦多分部的采访时说，与去年不同，大多伦多去年的秋天好像只持续了不到一个月冬天就来了，今年水更暖，地更暖，风更暖，今年秋天肯定会比去年好。

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这个周末，夏季 “高调” 收尾，大多伦多的气温飙升至 30 摄氏度以上，但戴夫·菲利普斯说，未来这段时间内还会让人们感到有更多的 “夏日”。

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他说，去年的 10 月和 11 月 “像冬天” 一样，但今年的 “夏日” 气候会更加持久。

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不过，戴夫·菲利普斯同时表示，秋天是很难准确预测的。

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他说，大多数天气预报员都认为秋季是一个最难预测的季节，因为秋季的变化很多。

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（CBC）

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