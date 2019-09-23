孟晚舟星期一出庭：为要求查阅与拘捕有关的文件

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华为首席财务官孟晚舟星期一（9月23日）下午在BC省高等法院出庭。她的辩护律师团队要求查阅涉及她被捕和被拘留的文件，例如笔记，电邮，短信和报告等，以证明警察滥用权力，对她的拘捕不合法。

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主审法官认为孟晚舟律师团队提出的要求太过宽泛，建议他们把要求更加具体化。

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CBC记者Alex Migdal报道说，孟晚舟过去几次出庭，都是由身材高大的保镖尽量遮挡人们的视线。但是这次她出现之前，等候在门外摄影记者提前得到通知以便准备。她走出门来以后，特意放慢速度，让他们有充裕的时间拍照，并为让他们久等向每个人微笑道歉。

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她今天的着装也一改往日的灰暗色调。穿了一套鲜艳的紫色衣裙和闪亮的高跟鞋。华为专门派了一个摄影师为她拍照。

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这次庭审将持续八天。到本文发稿为止，今天的庭审仍在进行中。

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（RCI with CBC News, Alex Migdal， Radio-Canada）

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