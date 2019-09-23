绿党领袖要求在加拿大个人拥有毒品非罪化

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加拿大绿党领袖Elizabeth May周末在马尼托巴省竞选时宣布，如果成为执政党则绿党将在加拿大全国实行个人拥有毒品非罪化，以化解全国范围内正越来越严重的阿片类药物泛滥危机。

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非罪化与合法化相比还差了一步。特鲁多自由党政府支持并实现了大麻合法化，但反对实行毒品非罪化。

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绿党领袖Elizabeth May强调指出，必须停止把毒品瘾君子当作刑事犯罪者对待的现行做法，因为这是一个公共健康的危机性问题；她表示绿党如果成为执政党会宣布加拿大全国进入公共健康紧急状态以治理阿片类药物泛滥危机，确保对付阿片类药物过量问题的解药Naloxone普及供应，给心理疾病治疗项目和社区戒毒项目增加拨款，等等。

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绿党领袖Elizabeth May丈夫的妹妹去年死于毒品过量。

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在治疗和抢救阿片类毒品过量濒临死亡者第一线工作的专业人员们一直呼吁说，把个人拥有毒品非罪化和提供安全毒品以取代街头毒品是解决阿片类毒品过量死亡问题的关键。

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