蒙特利尔马拉松: 一名24岁男子死亡

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在蒙特利尔市周日（9月22日）举行的马拉松长跑中，有一名 24 岁男子死亡。

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加拿大广播公司报道说，周日上午10 点左右，参加半程马拉松的 24 岁选手 Patrick Neely 在 Cherrie 街和 Saint-Hubert 街的拐角处突然倒地，当时距离终点仅剩下 1 公里。

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报道说，有两名警察迅速在现场施救，对 Patrick Neely 进行了心脏复苏 CPR ，现场还有一名医生和护士进行救助。

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救护车迟缓

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但加拿大广播公司报道说，两名警察进行了 4次呼叫后，救护车才赶到现场。

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蒙特利尔健康紧急部门 Urgences-santé 的发言人 Stéphane Smith 表示，该部门在周日上午 9：56 分接到电话，并立即派出了救护车。

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1.9 万人参加

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今年总共有 1.9 万人报名参加蒙特利尔市的国际马拉松，除了 5 公里、10 公里、半程马拉松和全程马拉松外，还有孩子们的 1 公里 “小马拉松”，为年轻人的机构募捐。

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（CBC，Radio-Canada）

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