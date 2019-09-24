加拿大政府接受阿萨德支持者为叙利亚驻蒙特利尔名誉领事引起争议

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叙利亚驻加拿大魁北克省蒙特利尔市领事馆将在10月1日重新开放，但是名誉领事的选择却引起了流亡加拿大的叙利亚异见人士的愤怒。因为瓦西姆.拉姆里（Waseem Ramli）在蒙特利尔市的叙利亚移民社区是有名的叙利亚总统阿萨德的支持者。他总是开一辆红色悍马招摇过市，并在车窗上贴着阿萨德的大幅照片。他的脸书网页上也充满了对叙利亚军队和总统的赞颂。一些叙利亚异见人士说，他们曾在参加反阿萨德示威活动时被他拍照录像。让他来负责叙利亚侨民事务让他们感到恐惧。

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叙利亚在2011年爆发内战。阿萨德政府由于对平民使用化学武器，受到西方国家的强烈谴责。

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与职业领事不同，名誉领事并不是正式外交人员，可以由拉姆里这样的接受国居民或国民担任，也可以是派遣国国民。一个叙利亚移民在接受Radio-Canada采访时说，他明白叙利亚政府为什么会任命拉姆里为名誉领事，但是无法理解为什么加拿大政府会接受这项任命。“这是对加拿大价值观的背叛，是一个丑闻。”

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加拿大外长弗里兰德表示，拉姆里的言论令她震惊。但是此前她与其他外交部官员并不了解这些情况。她表示外交部将对此事做进一步的调查。

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（RCI with CP, Radio-Canada， Thomas Gerbet）

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