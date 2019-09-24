哈珀照片：社交媒体时代眼见并不为实

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在加拿大自由党领袖特鲁多二十年涂黑脸照片引起轩然大波和媒体的大量报道后，一张8年前加拿大前保守党政府总理哈珀抹黄脸戴印第安头饰的照片被人贴在社交媒体网页上并受到关注，不少人拿这张照片与特鲁多涉嫌种族歧视的抹黑脸照片相提并论。

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但实际情况却是，哈珀并不是自己抹黄脸开玩笑拍照片，而是在阿尔伯塔省南部印第安Blood Tribe部落参加礼仪活动时，该部落的长老Pete Standing Alone按照印第安人传统亲自为哈珀在脸上涂色、为他戴上雄鹰羽毛头饰，因为哈珀在随后举行的仪式上要被授予Blood Tribe部落荣誉酋长的称号。

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换句话说，哈珀抹黄脸的照片不但与种族歧视毫无关系，而且是种族和解努力的一部分。

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事实上，只有尊贵的人物才能受到印第安Blood Tribe部落的这种待遇。除了加拿大总理哈珀之外、英国查尔斯王子和罗马教皇保罗二世也有过这样的荣幸。

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RCI with Kaleigh Rogers · CBC News

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