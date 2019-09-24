检察官：孟晚舟律师在浑水摸鱼捞信息

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星期一在不列颠哥伦比亚省高级法院，孟晚舟的律师要求获得与孟晚舟被逮捕过程有关的全部信息；而加拿大联邦检察长的律师则指孟晚舟一方就像开拖网鱼轮在大海捕鱼要一网打尽所有鱼类那样要捞取所有信息。

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对孟晚舟律师团提出的加拿大边检局、皇家骑警与美国司法机关预谋串通以边检为名对孟晚舟进行刑事调查的指控，检察长方面的回答是，辩方未能证明有上述所谓预谋串通的行为发生，加拿大边检局在发现入境者在通缉名单上时仍然要走必要的边检程序。

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美国检察官要求加拿大警方协助逮捕在12月初过境温哥华机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟，指控孟晚舟犯有诈骗罪。

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虽然孟晚舟的引渡法庭听证定在明年一月份举行，但其律师团要求提前获得与孟晚舟被捕有关的加拿大边检局与皇家骑警和美国司法机构之间内部通讯联系文件。

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孟晚舟律师团的辩护战略是，在美加司法当局互相串通以边检为名对孟晚舟秘密进行刑事调查、再加上美国总统特朗普有干预孟晚舟一案言论的情况下，孟晚舟引渡案已经完全没有法理基础，应该终止。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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