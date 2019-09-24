民调显示BC省今年36%的人不会去注射流感疫苗

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一个最新的民意调查显示，由于对流感疫苗的误解以及对其安全性的担忧，今年不列颠哥伦比亚省 (BC ) 将有 36％ 的人选择不去注射流感疫苗。

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这个调查由 London Drugs 公司委托 Insights West 进行，调查发现，那些不打算注射流感疫苗的人存在一种看法，即健康的人不需要疫苗，而且疫苗有可能带来负面影响。

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加拿大卫生部表示，即使在一个正常的流感季节，与流感相关的并发症也可能每年使约 12,000 名加拿大人进医院，并导致 3500 人死亡。

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卫生部门的官员说，流感和肺炎一直导致加拿大人死亡的10大死因之一，疫苗的接种率越高，最脆弱人群受到的保护就越多。

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BC 省疾病控制中心（BCCDC）上周表示，今年 BC 省的各大公共诊所将从 11 月初开始接种流感疫苗。

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(CBC )

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