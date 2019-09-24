气候变化：维多利亚市承诺将种树 5000棵

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加拿大的维多利亚市承诺将在 2020 年底之前种植 5000 棵树。

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维多利亚市的市长丽莎·菲尔普斯（Lisa Helps）上周六在纽约举行的联合国气候变化峰会上作出了这一宣布，她说，维多利亚将成为加拿大第一个迎接联合国提出的在 “城市中种树” 挑战的城市。

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名为 “城市中种树”（ Trees in Cities） 的挑战是由联合国经济委员会针对欧洲提出的，但世界各地的城市都可以参加。

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参与城市的市长必须承诺在自己的任期内种植一定数量的树木，维多利亚的市长承诺在 2020 年底前种植 5,000 棵新树，这相当于平均每天种 6 棵树。

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这些树木既可以在公共土地上种植，也可以在私人土地上种植.

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维多利亚市还宣布，每年将拨款 100 万加元，维护现有的树木，以及将种植的新树。

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市长丽莎·菲尔普斯说，我们知道气候危机越来越严重，我们将尽一切力量，来应对各种影响，在城市中种树，将使维多利亚市参与到全球为遏制气候变化采取的行动中。

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（CBC）

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