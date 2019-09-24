蒙特利尔马拉松选手死亡，救护车25分钟才到遭抨击

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在蒙特利尔市周日（9月22日）举行的马拉松长跑中，参加半程马拉松的 24 岁选手帕特里克·尼利（Patrick Neely） 在接近终点线时突然倒地，经抢救无效丧生。

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魁北克验尸官办公室已经开始对帕特里克·尼利的死因进行调查。

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救护车不见影

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有目击者告诉加拿大广播公司，在尼利倒地之后，在现场的人至少呼叫了 4 次救护车，救护车在 25 分钟后才赶到现场。

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根据加拿大广播公司的报道，当时有两名警察迅速在现场施救，同时在现场的还有医生和护士，他们对尼利进行了心脏复苏 CPR，但是，两名警察先后进行了 4次 对救护车的呼叫。

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目击者何塞·加格农 （Josée Gagnon ）是首先冲向尼利身边的人之一。

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她说，帕特里克·尼利的身边都是人，一些人给他水，还有护士等对他施行CPR, 她看着尼利的脸逐渐变成蓝色，但救护车还是没来，于是打电话给 911 , 询问为什么要这么长时间，结果 911 接话员告诉她说根本没接到任何电话。

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25 分钟才到

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加拿大广播公司获得的信息是，帕特里克·尼利是在周日上午 9:38 倒地的。

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蒙特利尔健康紧急部门 Urgences-santé 的发言人斯蒂芬·斯密斯（ Stéphane Smith） 表示，该部门在周日上 午9：56 分接到电话，这之间已经过了 18 分钟。

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救护车花了 7 分钟才抵达现场，加起来总共 25 分钟。

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Urgences-Santé 发言人韦罗尼克·特兰布莱（Véronique Tremblay）周二表示，他们在周日上午 9:56 之前没有接到任何呼叫电话。

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她说，健康紧急部门正在调查这一事件，与目击者们见面，了解到底发生了什么。

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蒙特利尔健康紧急部门重申，比赛的组织者在赛道旁设有急救队，救护车随时待命，随时可以在需要时作出反应。

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马拉松组织方辩护

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蒙特利尔马拉松比赛的组织者周一也发表声明，向帕特里克·尼利的家人和朋友表示同情，并为救护工作进行了辩护。

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组织方的声明称，医务人员在接到 911 呼叫后带着 “最先进的” 的急救设备和物资到达现场，马拉松期间一切医疗方案准备就绪，随时可以协助出现健康问题的跑步者。

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声明说，比赛当天所有资源都到位，包括配置了 50 多个心脏电击器和 80 多名医疗专业人员，以及 8 辆专用于马拉松赛事的救护车。

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政府审核

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在今年马拉松有人死亡后，魁北克省卫生部长丹尼尔·麦坎恩（Danielle McCann）本周一表示，省政府将审查魁省大型体育赛事的组织方式。

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麦坎恩说，可以通过安置心脏急救设备以及其他措施来降低风险，但风险永远不可能是零。

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专家们说，在马拉松比赛中，最可能发生紧急情况的路段在接近终点的地方。

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马丁·朱诺（Martin Juneau）医生是心脏病专家，他说，在马拉松赛事中，近 80％ 的心脏骤停发生在距离终点线 1.5 公里的范围内。

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文森·蒂博多（Vincent Thibaudeau）是魁省经验丰富的马拉松运动员，他参加了今年蒙特利尔的马拉松，而且定期参加北美地区的马拉松。

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蒂博多说，接近终点的地方是高风险区，必须配置更多的急救设备和急救人员，在这个方面，组织方没有尽到自己的责任。

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（CBC）

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