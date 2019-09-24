Darryl Dyck / The Canadian Press

选民抱怨：城市住房太贵让人咋活？

作者 方华 |
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发表 2019年9月24日（星期二）11:43
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说起买房买不起、租房太贵还租不到，加拿大人肯定首先想到的是温哥华和多伦多这样的大城市，但实际上这是现在加拿大最小省份爱德华王子岛省的省会城市Charlottetown不少民众生活的真实写照。

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Charlottetown

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加拿大广播公司报道说，Jeff Gallant是带着两个孩子生活的单身父亲，在他原来租住的房子被房东收回说要进行大规模装修后他不得不急着寻找另一个房子租住。好容易找到一个出租房子住了进去，才17天就收到房东通知，说这房子要挂牌出售；没几天房子就被售出，新房东立马通知他要对房子进行大规模整修，Jeff Gallant又得搬家。

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Jeff Gallant又得搬家了 / David Common/CBC

像Jeff Gallant这种情况的人还有很多，以至于在爱德华王子岛省出现了一个新词，“装修赶客Renoviction”，指的是房东以对房子进行整修为名把租客赶走，以便在房子装修后以更高的价格出租。

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爱德华王子岛省Charlottetown市租房市场在过去一年中房租几乎翻了一番，该市在加拿大全国各个城市中的房屋待租数量方面差不多是最低的，房屋待租率几乎为零。房屋待租广告在Kijiji这样的网站上一出现在几分钟之内就会被租客们抢光。

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房租疯狂上涨

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Jeff Gallant无奈地说，房东们知道可出租的房子数量非常有限，他们自然可以放开嗓子提价了，现在的房租涨幅疯狂得简直没有道理。

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过去加拿大理财专家们给客户的建议是，租房者支付的房租和水电费加起来不应该超过其税前收入的30%。但在爱德华王子岛省Charlottetown市，年收入低于2万1千4百加元的家庭要把62%的税前收入用于住房开支。

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在阿尔伯塔省的卡尔加里市，低收入家庭也是要把自己年收入的62%用于住房开支。而在温哥华市，那里的低收入家庭要把自己收入的91%用在住房开支上。

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这恐怕是为什么许多加拿大年轻人不得不在成年后仍然与父母同住、或者是与人合租住房。

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根据加拿大联邦政府下属的房贷与住房公司CMHC的统计数字，加拿大在2018年新建了3万7千个用于出租的公寓楼单元，但新增的租房需求却是5万个。

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城市人口不断增多

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加拿大经济发展强劲、就业市场紧缺的情况吸引了更多人口涌入加拿大主要城市，再加上每年接收的大量移民和难民也基本上选择在大城市居住，结果是加剧了大城市买房难和租房难的问题。

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BlackRock Inc公司对世界20个国家居民住房与收入比例的调查显示，不论是买房还是租房加拿大人把43%的收入用于住房开支。

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只有荷兰和瑞典人要拿出更多的收入来支付住房开支，瑞典居民要拿出45%的收入来支付住房开支，而荷兰人要拿出的收入比例是51%。

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爱德华王子岛省Charlottetown市长Philip Brown认为，加拿大选民应该抓住大选年的机会向各联邦政党施加压力，要其拿出解决主要城市住房难问题的有效措施，并据此选择要哪一个政党上台执政。Philip Brown说他自己就已经与自由党领袖特鲁多讨论过联邦政府帮助解决Charlottetown住房难的问题。

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Charlottetown 市长 Philip Brown / Natalia Goodwin/CBC

大选的机会

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加拿大大选竞选阶段已经过去了差不多三分之一，到目前为止特鲁多的自由党提出的解决住房难问题的办法是在十年之内拨巨资修建10万套廉租房、并为首次购房者提供10%的房贷资金。

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辛格的新民主党则承诺要在10年内修建50万套廉租房。

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谢尔的保守党则倾向于花钱少的办法，提出要放松房贷压力测试标准、把房贷期限从25年延长到30年，以使购房者比较容易得到房贷和负担每个月的房贷供款。

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