阿尔伯塔省不能限制对BC省的石油供应：加拿大联邦法院批准强制令

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阿尔伯塔省限制对外省石油供应的12号法案被加拿大联邦法院叫停。这项法案由阿省新民主党领导的上一任省政府提出，给予省能源部长限制对外省石油供应的权力，被普遍认为是为了报复BC省反对跨山输油管扩建项目的立场。该法案在新任省长肯尼（Jason Kenney）上任后生效，但从未付诸实施。

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BC省在今年五月向法院申请强制令，理由是这项法律违宪，影响省际贸易。而省际贸易属于联邦政府的管辖权限。星期二（9月24日）上午，加拿大联邦法院批准了一项临时强制令，这使阿尔伯塔省在最后裁决下达之前不得使用这项法律。主审法官格莱蒙（Sébastien Grammond）说，不批准强制令对BC省人造成的伤害远远大过强制令对阿尔伯塔省造成的不便。

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BC省司法部长伊比（David Eby）说，强制令使BC省解除威胁，这是一个重大胜利。

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加拿大联邦法院将继续进行关于12号法案是否违宪的庭审。

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（RCI with CBC News, Rhianna Schmunk）

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