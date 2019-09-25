一名加拿大人民党候选人为自己的种族主义言论道歉

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“黄种人早上五点就开始干活，黑人中午才起床。”这是安大略省Essex选区的加拿大人民党候选人凯普斯（Bill Capes）今年三月发表的推文之一。他还被发现发表过歧视变性人的言论。凯普斯星期三（9月25日）为此道歉。

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他最初的反应是否认发表过这些推文，声称自己可能是被盗号了。但是稍后在接受CBC采访时，他承认了它们确实是自己写的。他表示，这些推文被抽离了“上下文”，因此才会伤害到一些人。但是他没有具体说明是什么上下文。

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卡普斯说，他对任何形式的种族主义都不赞同，并将维护与自己不同种族的人。

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加拿大人民党领袖贝尼耶（Maxime Bernier）还没有对此发表评论。

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（RCI with CBC News, Amy Dodge, Angelica Haggert）

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