加拿大政府改变决定，拒绝叙利亚对蒙特利尔名誉领事的任命

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期三（9月25日）发表声明说，她已取消了外交部原先的决定，不再接受叙利亚政府对一名阿萨德支持者的名誉领事任命。她同时还要求下属对处理这类任命的机制重新进行审查。

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这项在蒙特利尔叙利亚社区引起波澜的任命涉及瓦西姆.拉姆里（Waseem Ramli ），一个高调支持叙利亚总统阿萨德的叙利亚裔蒙特利尔商人。他出入开一辆红色悍马，并在车窗上贴着阿萨德的大幅照片。他的脸书网页上也充满了对叙利亚军队和总统的赞颂。一些叙利亚异见人士说，他们曾在参加反阿萨德示威活动时被他拍照录像。让他来负责叙利亚侨民事务让他们感到恐惧。

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叙利亚在2011年爆发内战。阿萨德政府由于对平民使用化学武器，受到西方国家的强烈谴责。

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名誉领事是兼职官员，可以由拉姆里这样的接受国居民或国民担任，也可以是派遣国国民。弗里兰德在声明中还说，许多叙利亚难民和白头盔成员（为战区平民提供医疗服务的志愿者组织）现在生活在加拿大。她为这项任命给他们造成的困扰表达“真诚的遗憾”。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News）

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