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加拿大石油业怎么看气候变化问题

作者 方华 |
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发表 2019年9月25日（星期三）12:32
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在加拿大选民空前重视环境保护和气候变化问题的情况下，加拿大石油业在2019年全国大选中整体上保持了低调，似乎都担心被指责是介入党派政治。

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BC省 Nanaimo 示威者反对特鲁多政府拿纳税人的钱买下横山输油管道建设项目 (Benoit Roussel/CBC

二等公民

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加拿大石油公司总部聚集的阿尔伯特省卡尔加里市的石油公司高管们大多数谢绝了媒体的采访要求，只有两位石油公司老板最后同意接受加拿大广播公司记者的采访。他们是加拿大Cenovus Energy 能源公司的首席执行官Alex Pourbaix, 和MEG Energy 能源公司的首席执行官 Derek Evans。

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左边是 Cenovus Energy 能源公司老总 Alex Pourbaix， 右边是 MEG Energy 能源公司老总 Derek Evans （Megan McCleister/CBC, MEG Energy）

他们从抱怨执政党总理特鲁多办公室难打交道，抱怨主要联邦政党的气候变化政策含糊和多变，到支持对碳排放收费，确实有许多话要讲。

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中等规模石油公司MEG Energy 能源公司的首席执行官 Derek Evans说，他公司雇员们对石油企业被妖魔化非常郁闷，这个因素与该公司不得不在2014年石油价格暴跌引发加拿大石油业衰退时裁减了52%的工作人员一样，成了影响公司雇员工作积极性的两个主要因素。

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缺乏了解

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规模较大的石油公司Cenovus Energy 能源公司首席执行官Alex Pourbaix则认为，加拿大社会对石油工业缺乏了解，不但不知道石油和天然气工业对加拿大经济发展起到的重要作用，而且对加拿大石油和天然气工业在减少温室气体排放量方面取得的长足进展也不了解；对加拿大石油工业的负面看法在加拿大社会成了主导性观点。

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Jeff McIntosh/The Canadian Press

Alex Pourbaix承认，这种缺乏了解与加拿大石油工业没有更早和没有更积极地参与环境和气候问题的社会对话也有很大的关系。

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加拿大智库加西基金会Canada West Foundation主席Martha Hall Findlay指出，石油公司不愿意参加社会对气候变化问题的讨论使得加拿大人对石油工业的不信任情绪进一步加深；加拿大迫切需要石油天然气工业、政府、和民众之间畅所欲言、开诚布公的诚实对话，只有这样才能在加拿大的能源战略和减排战略问题上取得必要的共识。

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Cenovus Energy 能源公司的首席执行官Alex Pourbaix根据自己的经验指出，与联邦政府打交道是困难的，费了半天劲最后发现政府的目标与石油工业的目标并不一样。

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石油业在积极减排

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Jeff McIntosh/Canadian Press

Cenovus Energy 能源公司的首席执行官Alex Pourbaix指出，政府的减排计划和目标不能只盯住温室气体排放量，还要考虑生产单位能源所产生的温室气体这个指标，或者叫“单位能源温室气体浓度GHG intensity”。Cenovus Energy公司在过去10年中已经把生产每桶石油产生的温室气体减少了三分之一。但由于公司的石油总产量的增加，从Cenovus Energy公司的温室气体总排放量来说可能是增加了，但光看这个指标就无法了解实际和总体的情况。

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MEG Energy 能源公司的首席执行官 Derek Evans则表示，他们公司的减排目标是实现温室气体零排放。他认为对石油生产商征收碳排放费能够起到敦促石油公司积极采用技术革新措施、以大幅度减少温室气体排放量。

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Cenovus Energy 能源公司的首席执行官Alex Pourbaix虽然支持收取碳排放费，但认为应该对消费者而不是能源生产商收取碳排放费。这样说是基于两个原因，一是因为在消费社会，最终要靠消费者改变消费习惯来实现社会的变革；二是如果对生产商收取碳排放费，在加拿大的邻国或主竞争者不采取同等措施的情况下，等于是打击加拿大能源公司、让外国竞争者获利，进而伤害加拿大的经济发展。

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