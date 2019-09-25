大选攻防战：从党领袖的行踪看各党的战术

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加拿大联邦大选开始两个星期来，所有政党的领袖都在路上奔波。到目前为止，全国338个选区中已经有三分之一接待过党领袖，有的还接待过不止一个。选区就是阵地，如何攻，如何守？竞选军师精心制定的战术和策略从他们这些天的旅行路线里多少露出一些端倪。

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CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）说，党领袖的到来可以鼓舞选区内支持者的士气，增加候选人的知名度，而且党领袖传递的信息通常会获得地方媒体更多的关注。

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自由党盯上了新民主党的选区

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自由党领袖特鲁多把大约一半的时间用来巩固自己的地盘，另外一半时间则花在被其他政党占据的选区里。格勒涅注意到，这些被自由党盯上的选区大部分是新民主党在上次大选中赢得的。从比例上来说，特鲁多每去一个保守党的选区，就会去三个新民主党的选区。

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这意味着自由党从新民主党的弱势里看到了机会。自由党的选区被保守党夺走在所难免，尤其是在大西洋省份和大多伦多地区。但是，如果能够攻下新民主党的选区，自由党仍然有重新当选并组成多数政府的希望。

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在自由党占据的选区当中，特鲁多主要走访了大多伦多地区，魁北克乡村地区和大西洋省份。因为自由党在这些地区的选区虽然当选，但力量相对薄弱，最有可能被别的党夺走。

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保守党忙着进攻，顾不上防守

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与在本党选区度过一半时间的特鲁多不同，保守党领袖希尔（Andrew Scheer）到目前为止还没有去过一个自己的选区，显示该党一心要增加新选区。这是因为，尽管保守党和自由党的支持率不相上下，但二者的议席数量差距比较大。要想打败自由党，组成多数政府，保守党至少需要从其他党手中夺下75个选区。

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从希尔的旅行日程来看，被保守党看上的选区主要是自由党的地盘。因为他每去一个新民主党的选区，就会去四个自由党的。另外，他把主要精力放在了安大略省和大西洋四省，忽略的是魁北克省，阿尔伯塔省，萨斯喀彻温省和曼尼托巴省。放下魁省可能是因为在该省胜算不大，而中部三省则本来就是保守党的大本营。

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其他党

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新民主党和保守党在加拿大政治版图上分属两极，但是这次大选，党领袖辛格（Jagmeet Singh）采取了和保守党类似的策略，一是专心进攻，二是盯住自由党的选区不放。不过，随着投票日的临近，他可能会花更多的时间来巩固自己的选区。

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绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）到目前为止把主要精力放在了BC省，安大略省和新不伦瑞克省，尤其是那些在省选中被各省绿党赢得的选区。

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魁北克党团的势力仅限于魁北克省境内，党领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）的活动自然也不出该省。值得注意的是，他走访的许多选区也是特鲁多去过的，这意味着他可能会威胁到自由党在魁省的战绩。

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加拿大人民党领袖贝尼耶（Maxime Bernier）把大部分时间花在了自己的选区里。除此以外，他还去过五个选区。这些选区的该党候选人通常知名度比较高，例如前多伦多市长福特的遗孀雷娜塔.福特（Renata Ford）和歌手马克.金（Mark King）。

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（RCI with CBC News，Éric Grenier）

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