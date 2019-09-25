温哥华学校董事会同意学生参加周五气候大游行

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温哥华市学校董事会 （The Vancouver School Board）投票通过了一个议案，同意学生们可以在本星期五（9月27日）缺课，参加全球气候大游行。

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根据这个议案，要参加游行的学生需要有父母或监护人的签名同意书，如果小学生想参加气候行动活动，则还需要有父母或监护人的陪伴。

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上述议案是由温哥华学校董事会的学务委员黄伟伦提出来的，他说，董事会对他的议案进行了修正，以确保学生不会因缺课参加周五的游行而受到处罚。

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本星期五（9月27日），世界各地都将举行有关气候变化的大游行。

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在温哥华市，这一气候游行集会将在市政厅前举行。

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在温哥华市学校董事会作出上述决定前，素里 Surrey 市学校董事会已经同意学生在周五缺课，参加游行。

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不列颠哥伦比亚大学 UBC 决定仍将开课，但允许教授自己决定是否停课，让学生参加游行。

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（CBC）

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