特鲁多打电话给辛格为涂黑脸照片道歉

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加拿大新民主党领袖辛格证实，自由党领袖特鲁多已经打电话给他，就2001年特鲁多扮成神灯童话故事人物阿拉丁、脸上涂抹棕色油彩的照片进行了道歉。

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辛格说他是星期二晚上在乘竞选大巴车前往不列颠哥伦比亚省温哥华郊区的Burnaby选区参加竞选活动途中收到特鲁多打来的电话。

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新民主党人士告诉记者说，特鲁多与辛格的电话通话持续了约15到20分钟，但没有透露更多的细节。而自由党则表示，这是特鲁多与辛格之间的私人通话，对媒体无可奉告。

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上个星期，特鲁多不得不为被媒体曝光的十几年、二十几年前他涂黑脸、涂棕脸的多个照片和视频的问题道歉，说自己那时对种族歧视问题不敏感、不知道这些做法涉嫌种族歧视，他为自己过去的这些行为感到深深的内疚和后悔。

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上个星期五自由党表示特鲁多愿意向作为联邦政党领袖中第一位非白人党魁的辛格道歉。新民主党领袖辛格的回答是他愿意接听特鲁多的电话，但条件是这一电话通话是私人性质、不能被用于政治目的。

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