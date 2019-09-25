联合国报告：到 2100 年海平面可能上升 1 米

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星期三（9月25日）， 受联合国支持的专家小组 IPCC 在摩纳哥发布了一份新研究报告，在对海洋、冰川、冰盖与气候之间联系进行的具有里程碑意义的研究中，科学家们向世界发出了严峻的警告：要大幅削减温室气体排放量，否则人们将看到的是海平面上升导致城市消失，河流枯竭、海洋生物系统崩溃。

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报告说，我们处在两大因素之间的竞赛中，一个是人类与生态系统的适应能力，另一个是气候变化的速度。

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IPCC 的主席 Hoesung Lee 在摩纳哥的报告会上说，该报告……表明我们可能会在这场竞赛中失败，我们需要立即采取行动，立即采取大刀阔斧的行动，以减少温室气体的排放。

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联合国支持的政府间气候变化专门委员会（IPCC）在进行了两年的研究后得出了上述报告。

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该研究由 100 多位作者撰写，研究了 7,000 篇学术论文，记录了海洋变暖、快速融化的冰盖、冰川的情况等等。

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该报告预测，如果排放量继续攀升，到 2100 年海平面可能会上升 1 米，到 2300 年，海平面上升可能超过 5 米之多。

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（Thomson Reuters ，CBC）

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