加拿大专利不少但多是为人作嫁

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加拿大大专院校众多、科研设施发达，每年有不少发明被注册为专利，但这些专利中有许多被外国公司和投资者买走，而不是被留在加拿大开发成商业化产品。

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加拿大公共政策研究所Institute for Research on Public Policy的调查报告显示，加拿大专利的拥有者越来越倾向于把其专利转让或卖给外国公司、特别是财力雄厚的美国公司。

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该报告的两位作者是卡尔加里大学经济学者Aidan Hollis和不列颠哥伦比亚大学经济学者Nancy Gallini。

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Aidan Hollis认为，加拿大有不少出色的发明家，但很多加拿大专利刚一注册就被外国公司抢先拿到手；这或者是因为一些加拿大研究人员是外国公司的雇员、或者是在外国公司资助的科研项目里工作。即便是研究人员为加拿大公司打工，但在注册专利后加拿大公司往往也会选择把专利卖给外国公司。

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拥有专利的加拿大发明者愿意选择美国等财大气粗的外国公司商业开发其专利发明的主要原因是，这样做能够加快专利被开发成商业化产品的步伐、获得急需的专利变产品的开发资金、并使其专利得到有效的保护。

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该报告呼吁加拿大政府制定具有战略眼光的专利管理政策，支持和资助更多的专利被留在加拿大进行开发和商业化。

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RCI with Tony Seskus · CBC News

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