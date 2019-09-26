加拿大人对科学的信心在下降

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加拿大民意测验公司Ipsos为3M跨国公司做的市场调查显示，差不多一半受访的加拿大人认为科学研究是精英人士的事情；虽然仍然是少数、但不少受访者承认他们以自己的看法和立场来决定是否接受科学研究的结论。

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上述加拿大人对科学研究的看法来自Ipsos公司在2018年7月到9月在世界范围内进行的调查，一共有1万4千人做为受访者参加了这次民意调查。

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这是3M公司连续第二年进行这样的调查。

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这一调查发现，在科研结果显示地球表面在加速升温、野生动物在加速减少的情况下，32%的受访者对科学家的上述结论表示怀疑；这比上一次调查时25%持怀疑态度的人的比例有了明显增加。

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有三分之一受访者说他们只接受与自己信仰相符的科研结论。

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那些对科研人员的结论表示怀疑的人士中有三分之一认为科研人员受到政府的左右，另有三分之一的人士认为科研人员受到公司企业利益的影响。

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2017年加拿大Leger市场调查公司为安大略科学中心Ontario Science Centre所做的调查发现，43%的加拿大人认为科研结论不过是一家之言；另有29%的加拿大人认为科学理论经常会受到挑战，所以无法让人相信。

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RCI with Bob Weber · The Canadian Press、CBC News

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