加拿大的医生越来越多：大大超过人口增长速度

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加拿大卫生信息研究所 （The Canadian Institute of Health Information）的一份报告说，加拿大的医生人数正在以大大超过人口增长率的速度增加。

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于周四（9月26日）发布的这一报告称，在 2014 年至 2018 年间，加拿大人口增长了 4.6％，而同期内医生人数增长了 12.5％。

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2018 年，加拿大有近 90,000 名医生，相当于每 10 万人口中有 241名医生，这是加拿大有史以来最高的。

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曼尼托巴省和不列颠哥伦比亚省的医生增长率最高，分别超过 17％，而魁北克省的医生增长率最低，为 5.9％，新斯科舍省倒数第二，医生增加率为 6.5％。

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但是，卫生信息研究所的医生信息经理杰夫·鲍林格（Geoff Ballinger）表示，尽管过去十年来医生的增加速度大大超过了人口的增长速度，但许多加拿大人仍找不到家庭医生。显然，医生增加与人口需求之间存在脱节现象。

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加拿大统计局 2016 年的数据显示，在 12 岁以上的加拿大人中，有 15.8％ 的人说自己没有固定的家庭医生。

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（CBC）

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