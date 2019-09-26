加拿大大西洋沿岸渔民感受到气候变化影响

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在世界许多国家要求削减温室气体以解决地球变暖问题的环保运动声势日益浩大的情况下，联合国气候变化专家组发布了海洋和冰冻圈的最新调查报告，指出冰冻圈在缩小，海洋在变暖、酸化，海洋鱼虾产量在下降；并警告说如果世界各国不尽快采取措施大幅度削减温室气体排放量，则海洋生物将成为牺牲品。

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科学家警告

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这个报告的结论是世界1百名专家对7千份有关海洋、南北极冰层和永冻层科研论著进行了研究分析后得出的。

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而对于加拿大大西洋沿岸的移民来说，他们不需要博士头衔和研究论文，凭自己捕鱼捕虾的经验已经感觉到过去几十年他们赖以为生的海洋在发生变化。

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春江水暖鸭先知

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Stuart Beaton从1971年就开始当渔民在加拿大大西洋沿岸新斯科舍省北部沿海捕捞龙虾。他注意到近年来春天海水变暖了，一些过去没有见过的海洋生物开始出现，龙虾似乎也开始向北部移动、以寻找其喜欢的较冷海水环境。

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今年73岁的Stuart Beaton说，在上个世纪70年代和80年代，每年春天龙虾捕捞季节开始时常常会由于海水被浮冰覆盖而让渔民们无法出海捕捞龙虾，在1971到1990这19年中就有至少13个年头由于海上浮冰太多而不得不推迟捕捞龙虾，有时推迟的时间长达30天。而他27岁的孙子Dylan Beaton在7年前开始当渔民捕捞龙虾，这7年中只有两三个年头由于海上浮冰太多而推迟开始龙虾捕捞季节。

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南部地区受损

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Stuart Beaton一家三代都以捕捞龙虾为生，他和儿子、孙子半个世纪在加拿大大西洋沿岸Northumberland Strait捕捞龙虾的经历见证了海水温度上升所给捕鱼业带来的变化。

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Stuart Beaton说，海水的变暖已让一些过去没有见过的鱼类开始出现在加拿大Northumberland 海峡水域。比如，他1971年开始当渔民时，当地渔民不但没有见过鲈鱼、连听都没有听说过；而现在鲈鱼已经成了很容易捕捞到的鱼种。

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加拿大龙虾捕捞行业的渔民的经验是，海水温度上升2摄氏度会给龙虾捕捞业带来灾难性的影响。

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加拿大Dalhousie University海洋生物学教授Boris Worm的研究显示，如果地球表面升温按照目前的速度继续下去，则到本世纪末世界海洋生物的数量将减少17%。

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北部地区受益

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不过Boris Worm教授指出，不同的海洋生物受到的影响对于不同的国家来说是不同的。比如，近年来北大西洋海洋温度的变暖让美国东北部海域的龙虾渔场向北移动，结果是加拿大海域龙虾出现连年丰收的情况。

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但加拿大龙虾业渔民们并没有太多的喜悦和庆祝之情，因为如果海水升温的趋势继续下去，则龙虾渔场会继续向北移动，让加拿大现有的大西洋沿岸新斯科舍省、新布伦瑞克省和爱德华王子岛省盛产龙虾的渔场陷入龙虾资源枯竭的境况。

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加拿大Dalhousie University海洋生物学教授Boris Worm指出，加拿大龙虾捕捞业用作诱捕龙虾诱饵的鲱鱼和鲭鱼的数量已经在下降，导致加拿大龙虾业渔民们不得不支付更高的价格去购买鲱鱼和鲭鱼。

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不过，加拿大在大西洋更北部的省份纽芬兰省却可能成为受益者。新斯科舍省龙虾捕捞业渔民Stuart Beaton的儿子Gordon Beaton说，如果北大西洋海水温度上升1到2摄氏度，则纽芬兰省近海会由于海水温度进入龙虾喜爱的海水温度范围而成为盛产龙虾的新渔场。

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RCI with Aly Thomson · CBC News

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